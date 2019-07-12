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جمعةٌ مباركةٌ

د. مصطفى يوسف اللداوي

جمعةٌ مباركةٌ، تقبل الله فيها منا ومنكم صالح الأعمال ….

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يوم جمعتنا هذه وبقية أيامنا، يوماً مباركاً، فيه تسكن الآلام وتشفى الجراح، وتتحقق الآمال وتستجاب الدعوات ….

وفيه يعود الغائبون، ويتحرر المعتقلون، وتسدد الديون، وتزول الهموم، وتفرج الكروب، ويبرأ المرضى ويجبر المكسورون، ويكتب الرزق، ويتضاعف الأجر، ويكلل فيه بالنجاح كل مجدٍ ومثابرٍ، وعاملٍ وصادقٍ…

وفيه يجري الخير ويكثر البر، وتتسع القلوب وتصفو النفوس، ويلتئم الأهل ويجتمع الصحب، وتعمر الفرحة البيوت وتسود السعادة النفوس، وتبتهج بالرضا القلوب ….

تقبل الله منا ومنكم الصالحات ….

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