حداد: استضافة البرلمان لوزيري النفط والمالية مخالفة دستورية

اعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد يوم الخميس ان استضافة المجلس لوزير النفط ثامر الغضبان، و وزير المالية فؤاد حسين من قبل مجلس النواب مخالفة دستورية.

وقال حداد للصحفيين اليوم من البرلمان العراقي، انه “لم نرضَ على اضافة فقرة استضافة الوزيرين على جدول اعمال مجلس النواب ولكن رئيس المجلس محمد الحلبوسي اعلن عن الاستضافة في الجلسة السابقة”.

واوضح ان هذه الاستضافة مخالفة للدستور لان المادة 61 من الدستور تحدثت على مسألة استدعاء الوزراء من قبل البرلمان واناطة تحديد الموعد بالحكومة او رئيسها.

استدرك حداد القول “لكن مجلس النواب اقدم على استدعاء الوزراء وهذا خرق دستوري واضح”.

وكان الحلبوسي قد وجه في الجلسة السابقة للمجلس باستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية بجلسة اليوم بخصوص تطبيق قانون الموازنة الخاصة بشأن الالتزام بكميات تصدير النفط من اقليم كوردستان.

وسبق ان أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استمرار الحكومة الاتحادية في دفع الرواتب للموظفين في إقليم كوردستان رغم أن حكومة الإقليم لم تسلم أي برميل نفط للحكومة الاتحادية كما نصت عليه بنود الموازنة العامة للعراق للعام الحالي حسب الاتفاق بين بغداد وأربيل.

إلا انه ذكر أن الحكومة الاتحادية لا تدفع الجزء الباقي من موازنة الإقليم (غير الرواتب) لأن قانون الموازنة ألزمها بخصم ما يقابل المبالغ التي تمثلها قيمة 250 ألف برميل من النفط يوميا.

وتقول حكومة اقليم كوردستان ان موارد تصدير النفط يذهب كمستحقات للشركات الاستثمارية الاجنبية العاملة في الاقليم، وعرضت على بغداد دفع تلك المستحقات لاستئناف تسليم بغداد الكميات المُتفق عليها من النفط.