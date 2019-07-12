خروف محفوف للشاعر عصمت شاهين وسكي

* الشاعر مرآة المجتمع يجسد الواقع بأسلوبه الخاص.

* تصبح لقمة الخبز حلما ً في بلد كل شيء فيه متوفر من الخيرات

الكاتب .. أنيس ميرو

الأدباء كملح الأرض ومنهم الشعراء دونهم الحياة ركود وجمود وصمت كئيب ، ولكل شاعر موقف ورؤية لما يدور حوله من أحداث والشاعر مرآة المجتمع يجسد الواقع بأسلوبه الخاص والأديب الكبير الشاعر عصمت شاهين. الدوسكي وقصيدته الجميلة ( خروف محفوف ( بصراحة مطلقة تذكرني هذه القصيدة الذكية ،الجميلة والمعبرة عن واقعنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وواقع الظلم والجهل المسلط على جماهير شعبنا العراقي عبر مراحل زمنية متعددة، الوضع الحالي يعيد نفسه بالسلبيات و اللامبالاة والأنانية وتسلط الجهل والفوضى والمحسوبية والضغط على الجماهير العفيفة والفقيرة واستغلالها لحد التجاوز على الخصوصيات والعموميات وان تصبح لقمة الخبز حلما ً في بلد كل شيء فيه متوفر من الخيرات ، الخيرات التي تزيد عن أهل البلد بكثير، ولكن لعاب الظالمين يسيل ليروا الجماهير في حالة يرثى لها من الجوع والقهر والاستغلال والتلاعب بمقدراتهم التي انعم الله بها عليهم. وتذكرني هذه القصيدة الجميلة بما ألقاه الشاعر المرحوم المبدع نزار قباني في إحدى الأمسيات الكبيرة بقصيدة ( في حارتنا ديك ( وتأثر بها جمهور الحضور إلقاءَ وتلقياً مقبولاً وطلب منه بإعادة مقاطع منها تكراراً لكون القصيدة كانت تمثل بالخروج عن المألوف وتعرية الطغاة في العالم وبالذات في العالم العربي و

العراقي تحديداً بعض من يسمون أنفسهم بالقادة لتكريس التأله و الدكتاتوريات الفردية واعتبار أنفسهم خليفة الله على شعوبهم و التعطش للانتشارً على شعوب المعمورة، ولكن كانت الحقيقة مرة وهي التي كرست نفسها وفضحت هذه النماذج المريضة بحب ال. … أنا … وتجسيدها في كل علم وباب، لهذا السبب تراكمت النكبات والأزمات والحروب وازدادت الأخطاء وآثرت سلباً على حياة هذه الشعوب العربية منها وزاد من الانكسار والتخلف و ضعف بالاقتصاد والتعليم والعدل والسياحة والزراعة وبدء بالاعتماد على الأجنبي حتى للدفاع عن الكراسي من دول وممالك عديدة ،وقصيدة ( الخروف المحفوف ) إنسانية عالمية عامة بلا حدود فضح لكل سلوك وقيم تفرض على جماهير شعبنا من بدايات الخمسينيات ، وتلاحقت الماسي والظلم الاجتماعي في مفاصل السلطات السياسية و إثراء نخب معينة على حساب شعوب العراق. يا ترى متى سوف تستفيق هذه الشعوب من هذا السبات ليعلنوا قرارهم و ليحرروا أنفسهم من هذه السلبيات ليعلنوا قرارهم لكي يحرروا ضمائرهم و يحطموا كل قيود الذل والانكسار، وهذا موقف الشاعر الأصيل الذي يجلي الحقيقة حتى لو كان بأسلوب ساخر بديع قيم يضع النقاط على الحروف ويفتح أبواب النوافذ لتدخل الشمس على الأماكن المظلمة ويحرك البحار الراكدة والمشاعر الميتة والإحساس الصامت .. درك أيها للأديب الكبير الشاعر عصمت شاهين دوسكي على هذه القصيدة التي تعبر عما يخزنه كل مواطن شريف في قلبه .

خروف محفوف عصمت شاهين دوسكي

كان في زمن خروف محفوف جسده ملمس بلا شعر بلا صوف مائع يتباهى كأنه زرافة أو طاووس يحمل قرونا ذهبية يمشي هوينا كأنه أمير أو كريم حوله ضيوف أنفه مجسم أرنبي ظاهر ليس كأنف خروف عيناه مكحلة كعيون مها وأسنانه كلؤلؤ مرصوف حذائه ليس ككل حذاء كأنه مستورد من بلد معروف يتباهى بين الخرفان يرفع رأسه يتساءلون من هذا ..؟ يأتي صدى همس

هذا خروف محفوف ********* وقف ذات يوم قال ؛ أنا ابن جاه ونسب أنا الذي حمل القرون من ذهب أنا الذي لا يؤكل لحمه والخرفان تحسب لي ألف حسب املك الجدران والصولجان وبيتي ليس مثل بيوت من حطب

في محرابي الواسع

لهو وغناء وطرب فمن يختارني صرت له صديق وأخ وأب ومن لا يختارني حر بن حر ، لكن رفع عليه العتب هذا بياني وليس من شأني لو سرق أو قتل أو اغتصب فمن ليس له قرون من ذهب ليس مني ومن حظيرة الخرفان طرد تكسر ذراعيه كأنه من عود قصب ************ خروف محفوف قولوا عنه ما تقولون

فهو يزيد .. ويزيد حتى وان ملك خزائن الأرض ومال قارون لا يبالي حتى لو كان في حظيرته ألف متسول وجاهل

وألف جائع يأكلون النايلون حتى لو صرخوا باع .. باع .. لم يبقى شيء لم يباع فلماذا تصرخون ..؟ وقف على الصخرة انتم الخرفان لكني خروف محفوف ألا تبصرون ألا تفهمون ..؟ ردوا عليه .. باع ، باع .. نعم هكذا أريدكم تأكلون .. وتنامون .. تأكلون وتنامون