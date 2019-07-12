Posted on by

عبد المهدي يتعهد لرئيس ديوان الوقف الشيعي بمعاقبة “المتجاوزين على هيبة الدولة”

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أن الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب وفق الدستور والقوانين النافذة كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها والمواطنين، مستنكرا الإعتداء الذي حصل على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد عصر أمس الاربعاء.

جاء ذلك خلال اتصاله برئيس الديوان علاء الموسوي للاطمئنان على صحته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “التجاوز على هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها سلوك مرفوض ولا يمكن السكوت عنه”.

ووجه بفتح تحقيق فوري، ودعا جميع القوى السياسية والمجتمعية الى دعم الاجراءات الامنية الهادفة الى فرض القانون والتكاتف للوقوف صفا واحدا لحماية هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها ومواطنيها.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close