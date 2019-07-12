عبد المهدي يتعهد لرئيس ديوان الوقف الشيعي بمعاقبة “المتجاوزين على هيبة الدولة”

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أن الأجهزة الأمنية تتعقب وستحاسب وفق الدستور والقوانين النافذة كل من تسوّل له نفسه التجاوز على هيبة الدولة ومؤسساتها والمواطنين، مستنكرا الإعتداء الذي حصل على مقر رئيس ديوان الوقف الشيعي في بغداد عصر أمس الاربعاء.

جاء ذلك خلال اتصاله برئيس الديوان علاء الموسوي للاطمئنان على صحته.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن “التجاوز على هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها سلوك مرفوض ولا يمكن السكوت عنه”.

ووجه بفتح تحقيق فوري، ودعا جميع القوى السياسية والمجتمعية الى دعم الاجراءات الامنية الهادفة الى فرض القانون والتكاتف للوقوف صفا واحدا لحماية هيبة الدولة وحرمة مؤسساتها ومواطنيها.