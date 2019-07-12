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كلمات الى أمل مرقس في يوم ميلادها

بقل: شاكر فريد حسن
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة الفلسطينية الصديقة أمل مرقس ، وبهذه المناسبة السعيدة أتقدم لها بأحر التهاني واطيب الأمنيات بالعمر المديد والحياة المكتظة بالنشاط ، والمزدانة بالأعمال الغنائية الرائعة .
أمل مرقس صوت غنائي فلسطيني ، ولاغنياتها خيوط حمراء مطرزة فلسطينيًا على أقمشة من الجمال المبهر ، تمامًا كأفنان زيتونة أو سنديانة راسخة في عمق تراب الوطن الفلسطيني .
وفي كل ألبوماتها تدهشنا وتشجينا وتطربنا أمل بصوتها المخملي الدافىء ، بأغانيها ومواويلها المطعمة بزغاريد تراثنا الفولكلوري الفلسطيني، التي نشتم منها عبق النعناع والحبق والفل والزعتر الآتية من صوب زواريب ريفنا ، ومن جذور أبائنا وأجدادنا ، من البيوت الحجرية ذات الأقواس ، ومن دروب القرية التي سارت فيها أمها مع النسوة الى عيون الماء حاملات جرار الماء على رؤوسهن ، ومن حقول القمح التي حصدها جدها وجدتها بالمناجل ، ومن أهازيج النساء والأطفال .
تحية وباقة ورد للصديقة الرائعة الجميلة الغالية أمل مرقس ، وعيد ميلاد سعيد ، والعمر كله في سعادة وفرح وهناء ، وكل عام وانت بكل الخير .

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