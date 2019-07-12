(ماذا عن استحلاب ايران للعراق باعتراف..)

بسم الله الرحمن الرحيم

والله ليس فقط لا يخافون الله .. وليس فقط صلفيين بباطلهم.. وليس فقط مزدوجي الجنسية بل (مزدوجي المعايير) وينظرون للامور بعيون عوراء .. اذا كان الطرف الثاني (ايران ونظامها الارعن).. ووالله لا يهمهم العراق بالجملة.. ولا يهمهم الشيعة العرب بارض الرافدين.. ولو ابيدوا كقرابين تحت (احذية الايرانيين).. فهم بلا غيرة على ارضهم وشعبهم ومن ينتمون لهم..

وقبل الدخول بالموضوع.. نضع رد بالحجة الدامغة.. على من يتقولون بان (امريكا ترامب تستحلب دول الخليج).. ونبين كيف من يتهجم على الخليج ودوله.. اعميت قلوبهم التي في الصدور قبل ابصارهم.. فاين هم من اعترافات المسؤولين الايرانيين على اعلى المستويات .. الاستخبارية (حسن عباسي).. بان مجرد (70 مليون دولار ايراني صرفتها ايران بالعراق بدعوى محاربة داعش.. تاخذ ايران اليوم من العراق 14 مليار دولار.. وفي سوريا جميع المعادن وقطاعاتها بيد ايران .. لان سوريا لا تدفع لنا مقابل دعمنا لبشار الاسد.. فعليه تاخذ ايران 90% من قطاع المعادن السوري.. وتعطي فقد 10% لسوريا).. فهل يوجد حقارة اكبر من ذلك .. اليكم الفلم بالصوت والصورة لضابط الاستخبارات الايراني..

فنسال (الحثالة الايرانية.. حسن عباسي).. هل يا حثالة.. (كلفت هزيمة داعش 70 مليون دولار ايراني)؟؟ يا حثالة العراق صرف عشرات الميارات الدولارات من نفطه وخيراته كجهود للحرب ضد داعش، وعشرات الاف من خيرة ابناء الشيعة العرب الابطال سقطوا بالقتال ضد داعش، والمدن التي اصبحت ساحات حرب هي مدن العراق وليس مدن ايران العفنة.. فايران لم تخسر عمارة واحده بالحرب ضد داعش.. فعن اي هزيمة لداعش دعمت ايران جهود الحرب ضدها؟؟ وكل السلاح الايراني السيء باعته ايران باسعار مضاعفة ولم تسلم ايران للعراق طلقة.. الا اذا سلم العراق مقابلها دولارات، وهذا ما اكده (فالح الفياض بان كل السلاح من ايران مدفوع الثمن مسبقا)..

علما ان السلاح الايراني الاردئ من 16 دولة اشترى العراق منها سلاح، حتى اضطرت مليشيات الحشد نفسها بالتسلح بسلاح امريكي كدبابات الابرامز ورشاشات الجي سي.. والعربات المدرعة همر وصواريخ مضادة للدبابات والدروع الامريكية.. وبعد انتهاء الحرب ضد داعش، حصلت ازمة بين امريكا وحيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، حول هذا الشان.

ولا ننسى الضابط بالحرس الثوري الايراني الذي اعترف لولا هزيمة داعش بالعراق، لكانت داعش اليوم تقاتل داخل ثلاث مدن ايرانية، ولكن نحن نقول لولا دماء الشيعة العرب واموالهم.. لكانت داعش تقاتل اليوم بمشارف طهران ونساء بلاد فارس باحضان الدواعش.. وفي سوق النخاسة بالموصل والرقة..

وفي سوريا دمرتم المدن السورية بالصواريخ والبراميل المتفجرة والكيمياوي.. ودعمتم طاغية متهم بدعم الارهاب كنظام بشار الاسد باعتراف نوري المالكي.. وشردتم ملايين السوريين.. وبعد ذلك تريدون من السوريين (مقابل ذبحهم اموال مهولة) وان لم يدفعوا لكم استوليتم على قطاعات الاقتصاد السوري وتفخرون بذلك؟؟ الا لعنة الله عليكم..

فعلى الاقل امريكا تبيع للخليج والسعودية مصانع ومعامل واليات عسكرية دفاعية.. وطائرات حديثة الاحدث بالعالم.. ودفاعات جوية متطورة.. وتبني لهم مدن عامرة ومرفهة.. وخدمات ضخمة .. جعلت دول الخليج الاكثر رفاهية بالعالم.. واستقرارا داخليا.. السؤال (ماذا قدمت ايران للعراق وسوريا)؟؟ لا شيء.. تبيع لهما (سلع تنك وكواغد).. مقابل عشرات المليارات الدولارات .. وتعرقل نهوض اي قطاعات صناعية وزراعية وخاصة بمجال الطاقة.. لابقاء العراق وسوريا وخاصة العراق مرتهن بيد ايران العفنة..

من ذلك .. والله نتعجب .. كم ان الخيانية بالعراق جماعية.. وليس فردية كما تحصل بدول العالم.. (فعند القاء القبض على عميل.. تنقلب الدنيا بذلك البلد.. ويطالبون بالقصاص منه قضائيا) ولكن بالعراق (الخيانة جماعية) حتى تصل لمرحلة (الصدمة) ماذا تفعل لهذه الجموع الخيانية.. والاخطر ان الخيانة تشرعن باسم القومية حينا كالقوميين الناصريين الخونة الذين انقلبوا على الزعيم قاسم مع البعثيين.. لجعل العراق (اقليم تابع لمصر باسم الجمهورية المتحدة السيئة الصيت)… وباسم الدين كما حصل للسنة مع دولة الخلافة الداعشية الذين ارادوا العراق (ولاية تابعة لدولة الخلافة المزعومة).. وقبلها مع القاعدة والبعث..

وباسم المذهب كما يحصل مع الخونة الولائيين مع ايران .. الذين يريدون (جعل العراق ولاية تابعة لجمهورية ولاية السفيه الايرانية الكبرى من طهران للمتوسط).. لتصاغ (بالخيانة العقائدية).. فالعقيدة لديهم ان تخون ارضك وترابك ومكونك الذي تنتمي له.. حتى تثبت ولاءك (لربك- فرعون المتجسد بخامنئي) حاكم ايران.. فمندوب الله بارضه وولي امر البشرية حسب نظرتهم هو (حاكم ايران).. عليه اللعنات ليوم الدين.. والى يوم يبعثون.. (فرعون وصف وصفه اية الله الشيرازي.. للخامنئي)..

ونقول (لعملاء ايران وخدامها).. :

1. لا تتكلمون بالوطنية والغيرة.. لا تتكلمون بالشرف والولاء للوطن والارض والعرض والكرامة.. فلو غيركم تكلم بذلك لتقبلناها. .ولكن منكم مليار لا.. تتحدثون عن الخيانة و التجسس.. وانتم اول الناس تجهرون بولاءكم لايران.. و استعداكم لحرق العراق فداءا لايران، بجر الصراع والحروب لداخل العراق لتجنيب ايران النار.. وتعلنوها علنا بان في حالة اي حرب بين العراق وايران ستقفون لجانب ايران.. بل وتدعمون خونة كمنظمة بدر التي قاتلت لجانب ايران ضد العراق لسنوات بالثمانينات..

– هادي العامري يقاتل لجانب ايران ضد العراق بالثمانينات.. ويعترف بان ولاءه لايران وحكامها (ان قال حاكم ايران حرب حرب سلم سلم)..

– النجباء ومليشيات ايران تعترف بانها لن تسلم سلاحها ولن تعطي اسماء الاف المسلحين بدعوى انهم (محور المقاومة) .. واسماءهم موجودة لدى الحرس الثوري الايراني ولن تعطى للحكومة العراقية.. اي اعتراف صريح بانهم جزء من مليشة الحرس الثوري الايراني بايران.. ولا دخل لهم بالعراق.. (فاليس هذا يوجب ان يصدر قرار تسقط الجنسية العراقية لكل من يعلن ولاية الفقيه الايرانية وبدعتها التي تجعل صاحبها خائنا يعلن ولاءه للاجنبي على حساب دولته وارضه.. )..

2. تتكلمون عن (استحلاب امريكا ترامب لدول الخليج) كما تدعون.. ولكن تغافلتم (ان ثروات العراق مسروقة من قبل الاسلاميين الموالين لايران، الذين يحكمون العراق منذ عام 2003) ولم نراكم تهاجمون ايران التي تحتضن هؤلاء السياسيين وتدعمهم و تعتبر و صولهم للحكم بالعراق انتصار لايران على امريكا.. المجلس الاعلى وبدر والعصائب والنجباء.. الخ مرجعيتهم السياسية خميني وخامنئي حكام ايران السيئي الصيت.. وبقية الشلة التعبانة ايضا كالدعوة لديهم ارتباط عضوي مع ايران بكل خيانة وعمالة ..

3. تقولون ثروات العراق لكل العراقيين (متى حصل ذلك)؟؟ حتى يحصل اليوم؟ الصراع على الثروة بين الاحزاب الموالية لا يران ببغداد .. وبين الاحزاب الكوردية باربيل والسليمانية.. يراد ان يجر الشيعة العرب والاكراد .. اليها كوقود لهذا الصراع.. ويجيش كل الشعبين لصراع بينهما.

4. حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني الاجرامي.. نفسه اعترف بان (خير وسيلة لتجنيب الداخل الايراني الحروب.. هو بنقلها لخارجها.. والعراق ضمن هذا المجال الحيوي) (وان الجيش العراقي والجيش الوري مجرد خطوط دفاعية عن ايران).. واضاف (لا نخشى الحرب وقادرون على تحويل المنطقة لساحة نار امام العدو).. السؤال ما ذنبنا نحن بالعراق ان نحرق في حرب ليس لنا فيها ناقة ولاجمل.. لماذا تريد ايران تصدير حروبها لخارجها.. هل هذه صفات الحليف ام العدو.. (اذا تريد قاتل عدوك بارضك.. لماذا تجعل اراضي الاخرين ساحة للحرب نيابة عن دولتك القذرة ايران).. هل هذه غيرتكم على الشيعة بالمنطقة الذين تريدون حرقهم ..

5. عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية (حسن رحيم بور ازغدي).. (ايران بادت تسيطر على ستة دول .. العراق وسوريا ولبنان وافغانستان وغزة واليمن، وان بلاده ايران تتطلع لتكون امبراطورية واسعة.. وهذا يتطلب مواجهة امريكا والدول التي تعارض التمدد الايراني ،وان ايران هي من اعدمت صدام حسين) اي ليس العراقيين..

اليكم التقرير بالصوت والصورة:

6. جرائم الحرب التي يفخر بها قادة ايران.. كالنائب الايراني (نادر قاضي بور) النائب في مجلس الشورى الايراني وهو زميل الخائن زعيم مليشة بدر هادي عامري.. .. بانه ذبح 700 اسير عراقي بقاطع العمارة خلال الحرب العراقية الايرانية.. كذبح داعش لضحايها.. واعتبر ذبحهم (من اجل الاسلام والثورة والشهداء).. اي (من اجل الاسلام ذبح 700 شاب شيعي عربي عراقي، كما يذبحون العراق اليوم كله ويجعلون ساحة لتصفية حسابات دولية واقليمية نيابة عن ايران).. .

والاخطر اشار بور.. بان هؤلاء الاسرى العراقيين الذين غالبيتهم من الشيعة العرب المجندين قسرا.. لم يقاتلون وسلموا سلاحهم للايرانيين.. ولكن رغم ذلك يتفاخر الايرانيين والنائب الايراني بانه ذبحهم.. ولا نجد رغم كل ذلك اي غيرة وشرف لدى الموالين لايران.. ولا نجدهم يدعون لمحاكمة هذا القذر الذي هو كان يقاتل لجانب العملاء والخونة من منظمة بدر الايرانية الولاء.. وامثالها العفنة..

اليكم التصريحات للنائب الايراني بالصوت والصورة:

https://www.youtube.com/watch?v=QD6_gta8Irg&t=12s

7. بهاء الاعرجي نفسه (نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة) السابق يؤكد بان ايران عرقلت مشاريع الكهرباء بالعراق ليبقى العراق مرتهن بيد ايران.

https://www.youtube.com/watch?v=CrkUQjrj6vY

واضافة بهاء الاعرجي .. بان (ايران لا تريد للعراق ان يكون فيه كهرباء ولا خدمات ولا ماء).. حتى يبقى العراق يعتمد على ايران ..

https://www.youtube.com/watch?v=1ftSvphuXeg

8. قائد شرطة البصرة.. (80% من المخدرات لوسط وجنوب العراق تاتي من ايران)..

https://www.youtube.com/watch?v=wjf1PxyqHeE

9. (المسؤول الايران يونسي يقول ان العراق ارض للثقافة الفارسية وبغداد عاصمة للامبراطورية الايرانية التي وصلت للمتوسط والمندب) بكل استكبار ايراني عفن.. اليكم بالصوت والصورة:

https://www.youtube.com/watch?v=-TPNXUu0_hY

وهن نحذر.. بان جعل الاولوية لايران دون العراق وشيعته العرب:

1. نجد المعابد (المساجد والحسينيات والتكايا) عامرة وضخمة البناء.. مقابل مستشفيات بائسة.. ومدارس رديئة.. وازمة سكن .. ومشردين يعيشون بالصفيح.. ومدن الاسوء بالعيش.

2. نجد (المؤمنين- المعممين والمسؤولين والحكام الاسلاميين الموالين لايران) عامرة قصورهم وارصدتهم.. مقابل شعب فقير.. لان الاولوية لايران وليس لعبيد ايران الشيعة العرب والعراقيين حسب نظرة الموالين لايران للعراق وشعوبه؟

3. نجد تحت شعار (اموال العبيد “الشعب” مجهولة المالك. .ويفعل بها الحاكم الشرعي (ولي الفقيه الايراني) ما يشاء فينتشر وفقها الفساد المالي والاداري.. وسوء الخدمات.. والوضع الامني المزري.. والتجربة خير برهان بالعراق بظل الاسلاميين الموالين لايران.. تحت شعارهم (ايران قوية.. عراق ضعيف).. (ايران قوية .. شيعة عرب ضعفاء)..

4. نجد المليشيات تنتشر وتتفرخ.. تحمل اسم خميني وخامنئي الايرانيين.. مقابل الاستهانة بالجيش والاجهزة الامنية العراقية.. المسؤولة عن حماية الناس (الشعب) وحدود دولتهم.. فالمليشيات الدينية (كالقاعدة والعصائب وداعش وحزب الله والنجباء.. ومليشة الحشد.. الخ) تميع الحدود ولا تعترف بها.. وتسخر الشباب وترسلهم للمستنقعات الحروب.. لان الاسلامي (لا يؤمن بالحدود ولا يؤمن بحق الشعوب باوطانها) لان الاسلاميين كالقوميين لديهم اوطان وهمية وشعوب وهمية.. ما انزل الله بها من سلطان..

5. بما انه لا يجب ان نقيم علاقات ولا نوالي الانسانية، لان الانسانية فيها كفار.. فعليه يجب تجييش الجيوش من مليشيات وغيرها لشن الحروب الدائمة.. بداخل وخارج العراق.. لخدمة الانظمة الشمولية الاسلامية وحكامها الفراعنة (ايران تحديدا)…. الذين اطاعتهم من اطاعة الله.. حسب مفهوم بدعة ولاية الفقيه.. فيصبحون هم بمكان الله بارضه.. فهل يوجد اكبر من هكذا مصيبة.. بجعل الله قيمة عليها بالارض دون الانسان..

6. الاولوية لخامنئي.. يعني جعل العراقي (يفرط بحريته من اجل الحاكم المتسلط) حتى لو جاء عبر مليشيات.. اي (التفريط بامن ياتي عبر الجيش والشرطة) في سبيل (امن ولاية الفقيه الايرانية – الحشد) (امن قومي- البشمركة للكورد، الحرس القومي للناصريين والبعثيين).. (الامن المناطقي- الحشد العشائري).. (الامن الطائفي “التكفيري”- القاعدة، داعش).. وهذا ما يؤدي بان يترحم من يترحم على (الامن الذي كان بزمن صدام ونظامه البعثي الدكتاتوري)..

وهنا نحذر الشيعة العرب..

بان (الحشد ومليشياته.. اولوياتها الدافع عن ايران) وليس عن (شيعة العراق)

فاولويات اهل السنة.. ليست الدفاع عن حقوق اهل السنة.. بقدر الدفاع عن اجندات حزبية (البعث) والغاء اجتثاثه.. الارهاب.. بالغاء المادة 4 ارهاب.. اطلاق سراح الارهابيين تحت معرف المعتقلين.. وليكن بعد ذلك الطوفان.. ولا يحركهم شيء اخر.. مقابلها ايضا (شيعة ماما طهران، ومليشة الحشد) ايضا اولولياتهم مصالح ايران القومية العليا، بجعل العراق مستعمرة ايرانية ويفخرون هم بذلك.. ولا يستحون ولا يخجلون..

ثانيا: قضية النخيب وديالى وسامراء وبغداد (خط احمر شيعيا) لكل حر شيعي عربي.. والصراع الجذري لدينا كشيعة عرب هي ان سقوط هذه المناطق بيد السنة يعني (خنق بغداد.. وصول السنة قاب قوسين او ادنى من النجف وكربلاء.. محاصرة بغداد من جهة الشرق من ديالى، هيمنة السنة على سامراء المقدسة بمراقدها الشيعية العربية..(لكن الكارثة ان الحشد ومليشياته.. ينظر للنخيب وبغداد كمرر لايران للمتوسط.. لا اكثر ولا اقل) وهذا يهدد مصير الشيعة العرب مستقبلا.. ويجروننا لصراعات دولية واقليمية نتيجتها نكون نحن الشيعة العرب ضحيتها..

ثالثا: نعلم ان مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل لا يهمها الشيعة العرب ولا العراق ولا حق الشيعة العرب بجغرافيتهم .. بقدر دفاعهم عن مصالح ايران القومية العليا بكل خيانة وعمالة..

رابعا: للتوضيح اوليات الكورد.. استقلال كوردستان.. حصة القوى المتحكمة بكوردستان من ثروات العراق وميزانياته.. ولا اقول حصة الشعب الكوردي .. الدفاع عن البشمركة كقوة دفاع عن كوردستان.. (عنوان وليس مضمون) فالبشمركة بحقيقتها تمزقات على اساس حزبية.. وما حصل بكركوك خير دليل بالتمزق بفصائل البشمركة حسب اجنداتها السياسية الحزبية.. اوليوات شيعة ماما طهران.. الدفاع عن مصالح ايران القومية العليا بالعراق واعتبارها العراق مجرد ولاية تابعة لايران واستبدال الجيش والشرطة بالحشد الايراني الولاء.. والاستيلاء على ثروات العراق المخصص لوسط وجنوب لوضعها بجيوب الموالين لايران ليرسلونها بقنوات الى ايران.. ضمن مبدئهم الحقير (اموال العراق مجهولة المالك.. ويفعل بها حاكم ايران ما يشاء) لانهم يعتبرون خامنئي حاكم ايران الحاكم الشرعي على العراق بكل خيانة وسفالة منقطعة النظير.

مختصر القول:

اولا: لا يمكن مقارنة العراق بالجزائر ومصر وتونس والسودان.. بمعنى لا نتوقع مظاهرات ضخمة تشمل العراق كله.. لان هذه الدول سكانها سنة المذهب.. لذلك لا يوجد اي خوف لديهم من ان ياتي شيعي او بوذي او مسيحي للسلطة او للمناصب السيادية..بل هم مطمئنين بان البديل سني ايضا).. .. فيذهب حاكم سني فاسد .. لياتي حاكم عسكري اخر او حكم مدني سني اخر علماني او اسلامي.. الخ

ثانيا: العراق فيه ثلاث مكونات متنافرة .. صنعته بريطانيا ببداية القرن الماضي.. مما ادى بان كل مكون لديه اولوياته.. فيفرط بكثير من حقوقه خوفا من المكون الاخر.. فالشيعي يفرط بحريته وحقوقه من اجل (امنه الشيعي).. .. حتى لو وصل حكام محسوبين شيعيا موبوئين بالفساد.. السني العربي يفرط بحريته من اجل امنه الطائفي.. خوفا من وصول شيعة صفويين موالين لايران، واكراد يفرطون بحقوقهم ايضا للحصول على امنهم القومي.. بوصول حكام دكتاتوريين كعوائل كال فلان وال علان ب السليمانية واربيل..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضيتهم)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم