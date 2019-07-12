مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها للأمم المتحدة لجنيف ينهي زيارة لمصر استمرت ثلاثة ايّام

أنهى مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الانسان ومستشارها للأمم المتحدة في جنيف السفيرالدكتور هيثم ابو سعيد زيارته للقاهرة التي استمرت ثلاثة أيام.

وتم الترحيب بالسفير أبو سعيد من قبل مدير مكتب اللجنة في ليبيا الدكتور مفتاح الزورق فرج مع عدد من مسؤولين المكتب بالإضافة الى مسؤول العلاقات في جمعية مصر للأمم المتحدة محمود طعمية في فندق الإنتركونتيناتال القاهرة.

وفي سياق الزيارة إلتقى السفير ابو سعيد عدد من المسؤولين وبحث معهم قضايا قانونية شرق أوسطية ومحلية طالت عدد من الدول العربية في ليبيا ولبنان وسوريا واليمن.

وختم السفير ابو سعيد بمقابلة تلفزيونية تناول فيه الأوضاع في ليبيا وكل ملفاتها العالقة في القضايا القانونية.

المكتب الإعلامي – مسعود حمود