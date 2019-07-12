نائبة تدعو المؤسسات الحكومية والدينية للتدخل في محاسبة مرتكبي جريمة الديوانية

دعت عضو مجلس النواب هدى سجاد ،الجمعة، المؤسسات الحكومية والدينية والعشائرية للتدخل في محاسبة مرتكبي جريمة الديوانية بداعي “النهوة العشائرية”.

وقالت سجاد في بيان إن “ماحصل مؤخرا في ناحية سومر بمحافظة الديوانية من ارتكاب جريمة بحق عدد من النساء بداعي “النهوة العشائرية” ماهو الا مؤشر خطير على حصول انتهاكات واعتداءات وجرائم ترتكب بحق المرأة بدواعي واهية”.

واضافت “اننا في الوقت الذي نتقدم به بالتعازي لذوي الضحايا فاننا نعتصر الما على ماحصل من فاجعة راح ضحيتها شخصين بينهم امرأة وخمسة جرحى جلهم من النساء، فاننا نشد على يد القضاء الذي أصدر قراره على خلفية هذه الجريمة باعتبار مرتكبي جريمة “النهوة العشائرية” يقعون تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، وندعو في ذات الوقت الاجهزة الامنية بالضرب بحزم دون هوادة على كل من يتركب هذه الجرائم”.

وتابعت سجاد “كما وان المؤسسة الدينية هي الأخرى مدعوة لزيادة وعي الناس وحثهم على مكافحة هذه الحالات الخطرة والانتهاكات وبيان حرمتها ومخالفاتها للشريعة ومنهج ال البيت عليهم السلام”.

واشارت الى ان” على عشائرنا الكريمة الأصلية أن تعي خطورة هذه الجرائم ومدى تجاوزها لحدود الله التي وضعها ولذلك فهي مدعوة أيضا لمحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم وتسليمه للجهات الحكومية المختصة وعليها ان تبث روح المحبة بين ابناء العشيرة لا ان تكون لغة العنف والسلاح هي الحاكمة”.