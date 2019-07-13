“أبوغزاله” و”أروقا” يختتمان برنامج تدريب “مقيم ضمان الجودة في التعليم”

عمان – اختتمت “طلال أبوغزاله العالمية” البرنامج التدريبي “مقيم ضمان الجودة في التعليم” بنسخته الخامسة والذي تم تنظيمه بالتعاون ما بين المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم “أروقا” وأكاديمية طلال أبوغزاله خلال حزيران 2019، بمشاركة مختصين في الجودة من عدد من الدول العربية.

وحول هذا البرنامج، أكد سعادة الدكتور طلال أبوغزاله أن منظمة “أروقا” تتيح الفرصة للحاصلين على شهادة مقيم ضمان جودة التعليم على التدريب العملي لتنفيذ الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية مع فرق المنظمة.

وأعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه باهتمام المشاركين بموضوع البرنامج، لما له من أهمية بالغة في ظل الحاجة الماسة إلى تطوير التعليم، من خلال متخصصين في الجودة في التعليم وعملية التقييم ومراحلها.

وأضاف بأن تنظيم هذا البرنامج يأتي كجزء من مهام “أروقا” التي تهدف إلى نشر ثقافة الجودة وإعداد كوادر وبناء قدراتهم في مجال التقييم والاعتماد نظرا للحاجة الماسة في سوق العمل إلى هذه الفئة من المقيمين.

وركز البرنامج التدريبي – الذي قدمه مدير المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم الأستاذ ياسر النادي – على الجانب العملي لتمكين المشاركين من امتلاك المهارات العملية اللازمة لمقيم جودة التعليم. كما تضمن ورش عمل تطبيقية لمعايير ومؤشرات المنظمة العربية وتمكين المشاركين من مهارات المقيم في التعامل مع تقرير التقييم الذاتي المدرسي، وتنفيذ الزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية وكتابة التقارير. وتم منح المجتازين شهادات معتمدة من المنظمة وشهادات حضور الدورة من أكاديمية طلال أبوغزاله.

وأشاد المشاركون بمستوى التدريب في الدورة وموضوعاتها بما ينعكس على مواكبتهم التطورات والمتغيرات المهنية والعملية والعلمية، لبناء جيل المستقبل وفقا لأعلى المعايير، وبما يتماشى مع التطور في عالم المعرفة، كما وجهوا الشكر الجزيل لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله، لسعيه إلى تحسين نوعية التعليم في الوطن العربي، من خلال بناء القدرات وتقديم خدمات ضمان الجودة والاعتماد.

يشار إلى أن المنظمة العربية لضمان الجودة في التعليم هي جمعية دولية غير ربحية تأسست في بلجيكا عام 2007 وغايتها الأساسية النهوض بمستوى جودة التعليم العالي بشكل عام مع التركيز على العالم العربي بشكل خاص، وتعمل المنظمة تحت مظلة جامعة الدول العربية ويرأسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، بينما رئيسها الفخري هو الأمين العام لجامعة الدول العربية.