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إيران تقر بقصف اقليم كوردستان بطائرات

نشر التلفزيون الرسمي الإيراني فيديو للعمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإيراني، مساء الخميس، في اقليم كوردستان العراق.

وقالت وكالة “تسنيم” إن الحرس الثوري استخدم خلال العملية الطائرة المسيرة محلية الصنع “مهاجر M6”.

وأوضحت أن هذه الطائرة قادرة على التحليق لمسافة 2000 كم، وأطلقت قنابل وصفتها بالذكية والدقيقة على معسكرات “جماعات إرهابية” داخل كوردستان العراق.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس، بأن الحرس الثوري استهدف بالمدفعية والطائرات المسيرة مقرات لحزبي “الكوملة” و”الديمقراطي” الكردستاني في كوردستان العراق.

وذكر حزب “كوملة” في بيان امش الخميس أن صواريخ الحرس الثوري أصابت مقرات الاحزاب المعارضة في جبال هلكورد وبربزين في اقليم كوردستان مما ادى الى اصابة عنصرين من عناصر الاحزاب المعارضة بجروح.

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