الحزبان الكوردستانيان يخوضان مفاوضات على تقاسم هذه المناصب بين مكونات كركوك

افادت مصادر مطلعة يوم الجمعة ان اللجنة المشكلة من قبل الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ستبدأ مفاوضاتها مع التركمان والعرب في كركوك غدا السبت.

وذكرت المصادر ان اللجنة ستفاوض المكونين على تقاسم المناصب وفق ما كان معمول به في عام 2011.

واضافت المصادر ان اللجنة تهدف الى توزيع المناصب الرئيسة في كركوك وفق الآتي: مدير الشرطة، ومنصب القائممقام والمحافظ للكورد، ورئيس مجلس المحافظة للتركمان ومنصب نائب المحافظ للعرب.

وتابعت المصادر ان مدير الشرطة، والقائممقام للحزب الديمقراطي، ومنصب رئيس الحكومة المحلية للاتحاد الوطني.

وكان الحزبان الكوردستانيان الرئيسان قد اعلنا يوم الخميس عن توصلهما الى اتفاق لترشيح “طيب جبار امين” لمنصب محافظ كركوك، وتشكيل لجنة للتفاوض مع المكونات الاخرى في المحافظة والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن تقاسم وتوزيع المناصب كركوك.