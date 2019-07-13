الرابطة الكلدانية تهنىء مسرور بارزاني وتدعو حكومة كوردستان لتحقيق تطلعات المسيحيين

دعا رئيس الرابطة الكلدانية في العراق والعالم صفاء صباح هندي ، حكومة اقليم كوردستان الجديدة الى العمل على تحقيق تطلعات المسيحيين وكافة المكونات الأخرى في الاقليم .

دعا رئيس الرابطة الكلدانية في العراق والعالم صفاء صباح هندي ، حكومة اقليم كوردستان الجديدة الى العمل على تحقيق تطلعات المسيحيين وكافة المكونات الأخرى في الاقليم .

جاء ذلك، في رسالة تهنئة بعثها رئيس الرابطة لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بمناسبة نيله وحكومته ثقة برلمان كوردستان.

وجاء في الرسالة ” نؤكد ثقتنا العالية بقدراتكم الشابة وخبراتكم الواسعة متمنين لكم النجاح والتوفيق في مهامكم ومساعيكم من اجل مستقبل افضل لاقليم كوردستان”.

وشاركت كل الاحزاب الرئيسية في اقليم كوردستان في تشكيلة الحكومة الجديدة فضلاً عن المجموعات الدينية والقومية الصغيرة التي حصلت على عدة مناصب في الحكومة الجديدة .

وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة وزيراً مسيحياً وآخر تركمانياً وقد اديا اليمين القانونية بلغتهما الأم .

ودعا رئيس الرابطة الكلدانية ، مسرور بارزاني ، الى العمل على تحقيق تطلعات المسيحيين عموما والكلدان خصوصا وعموم مكونات الاقليم.

كما عبر عن امله في ان “تكون علاقات اقليم كوردستان وبغداد مثمرة لبناء عراق مزدهر ديمقراطي”.

وكان برلمان كوردستان قد منح في اجتماعه ، يوم الاربعاء ، ثقته لمسرور بارزاني رئيساً لحكومة اقليم كوردستان ولوزراء حكومته الائتلافية ، وقد تعهد بارزاني في اول خطاب له امام البرلمان ان مباشرة حكومته مهامها ستمثل حقبة جديدة للإقليم.