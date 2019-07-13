اللبنانية ريما يوسف تطرح كليب “ولايهمك”

طرحت المطربة اللبنانبة ريما يوسف كليب أغنية ولايهمك وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

واشارت ريما الئ ان قصة الكليب تدور ، حول هدف إنساني وهو مواساة وطمأنة كل من يعاني من مرض السرطان أو ظروف صعبة أخرى، مضيفة أن مهما كان الإنسان مهموم ومكلوم الفؤاد مما يمر به، لابد وأن تشرق شمس الأمل من جديد ويعيش حياة سعيدة تحت شعار “ولايهمك”.

مبينة ان الأغنية من كلماتها وألحان rudy moarbes وتوزيع عباس صباح والكليب من إخراج كرم نيكولاس كرم

من الجدير بالذكر ان حملة ولايهمك انطلقت عبر السوشيال ميديا، قبل طرح الكليب وأحدثت ضجة كبيرة ولاسيما بعد التكتم على تفاصيل الحدث

.

لمشاهدة الاغنية الدخول على الرابط ادناه