الهجرة الدولية تنقذ سنجار بمشروع

تعرضت شبكة المياه الرئيسية في قضاء سنجار المتنازع عليه بين اربيل وبغداد لأضرار بالغة أثناء النزاع مع تنظيم داعش، مما أدى إلى نقص حاد في المياه.

وقامت المنظمة الدولية للهجرة في العراق بتأهيل جزء كبير من الشبكة، مما أتاح لـــــ 445 أسرة معظمهم من العائدين الايزيديين الحصول على مياه الشرب.

وكجزء من المشروع وبالتنسيق مع مديرية مياه سنجار، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة في العراق حملة في المدينة لإرشاد المجتمع المحلي حول كيفية ربط منازلهم بشبكة المياه.

ويقول وليد، وهو عائد إيزيدي وأب لخمسة أطفال “اعتدت أن أدفع أكثر من 30 دولار أمريكي شهرياً للحصول على المياه النظيفة من شاحنات المياه الخاصة، وقد أصبح ذلك عبئاً مالياً ، لكن بفضل هذا المشروع، يمكنني الآن أن أنفق هذه الأموال على عائلتي “.

من خلال هذا المشروع ومشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية المماثلة، تدعم المنظمة الدولية للهجرة في العراق الحكومة لتحسين ظروف الانتعاش المستدام وتيسير حل أزمة النزوح في العراق.