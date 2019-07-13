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بارزاني يندد بهجمات استهدفت مدنا كوردية بسوريا

ندد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بهجمات دامية استهدفت مناطق كوردية في سوريا واوقت قتلى يوم امس الخميس.
وذكر بارزاني في بيان، “بحزن وألم تلقينا نبأ، إستشهاد عدد من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح، نتيجة لسلسلة من التفجيرات الإرهابية في مدن قامشلو وعفرين وحسكه”.
واضاف، “إننا إذ ندين بشدة تلك العمليات الإرهابية، فإننا نوجه تعازينا الى أهالي ضحايا تلك الحوادث المؤسفة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

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