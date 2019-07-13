بعثة النصر تصل إلى لشبونة لإقامة معسكر إعدادي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم الجمعة، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة وذلك لخوض المعسكر التحضيري الصيفي للفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم الجمعة، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة وذلك لخوض المعسكر التحضيري الصيفي للفريق استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

ودشن النصر المرحلة الأولى من التحضيرات في الرياض في 8 يوليو الجاري، وأجرى الفريق عدة تدريبات يومية إلى مساء يوم الخميس، تحت إشراف المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وأعلن النصر في وقت سابق عن خوض المعسكر الإعدادي في مدينتي أوبيدوز وأوفير، وذلك حتى الأول من أغسطس المقبل، تجدر الإشارة إلى أن النصر سيخوض مباراتي ذهاب وإياب دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا يومي 5 و 12 أغسطس ضد الوحدة الإماراتي.

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