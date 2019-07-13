Posted on by

خطيب جمعة في بغداد: العراق هو المستهدف من التصعيد الامريكي والبريطاني بالمنطقة

عد خطيب جامع “براثا” جلال الدين الصغير يوم الجمعة العراق هو المستهدف من التصعيد الجاري في المنطقة، محذرا من تراجع الوضع الامني في العراق.

وقال الصغير في خطبة صلاة الجمعة اليوم، ان “اللغة الدبلوماسية كأنها فقدت في المنطقة فالأمريكيون يتحدثون عن الحرب والبريطانيون يصعدون والروس يقولون هذا التصعيد خطير للغاية”، مضيفا ان “كل هذه الامور تجري والعراق في قلب الحدث، وهو المستهدف لو لم يكن مستهدفا – وهذا امر استبعده جدا- فعلى الاقل انه سيصاب بالكثير من الاضرار من شظايا معارك من هذا القبيل”.

وعن الاوضاع السياسية في العراق قال الصغير ان لدينا صعوبات كبيرة تواجه العراق الوضع الامني في البلاد بمنتهى الخطورة”، مردفا بالقول ان “الوضع الاقليمي والدولي في ايضا في غاية الخطورة والعراق ليس بمنأى عن هذا الوضع”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close