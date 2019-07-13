غارة إيرانية تنتهك أراضي العراق

طهران – أ ف ب

أعلن الحرس الثوري الإيراني الجمعة أنه شن ضربات ضد «إرهابيين» في الجانب الآخر من الحدود في كردستان العراق.

وقال الحرس الثوري في بيان نشر على موقعه الرسمي سيباه نيوز: إنه «إثر أعمال إرهابية نفذتها جماعات معادية للثورة في غرب البلاد وشمال غربها (…) تعرضت معسكرات ومراكز تدريب إرهابيين لهجمات منذ الأربعاء» بواسطة صواريخ وطائرات بلا طيار ومدفعية.

ولم يحدد البيان الجماعات المستهدفة لكنه قال: إنها تقف وراء جهود «لزعزعة الأمن» في إيران، على حد زعمه.

وكانت إيران حذرت سلطات كردستان العراق بعدم السماح لمن تصفهم بالجماعات الإرهابية بإقامة معسكرات تدريب على مقربة من الحدود مع إيران، وفق البيان الذي أضاف أن التحذير «لم يتم الالتزام به».

وقال إحسان شلبي رئيس بلدية سيدكان شمال أربيل عاصمة كردستان العراق لوكالة فرانس برس: إن امرأة مدنية قتلت وأصيب اثنان من أفراد أسرتها بجروح الخميس في «سقوط صاروخ على أرضهم الزراعية».

وقال: إن الضربة «كانت تستهدف الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني».

وقال الحرس الثوري: إن الضربات هي أيضا رد على تعرضه لهجوم دام الثلاثاء في بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية.

وذكر موقع سيباه نيوز أن ثلاثة من أفراد الحرس الثوري قتلوا وجرح آخر في الهجوم الذي شنه «إرهابيون مرتبطون بالاستكبار العالمي» على آليتهم.

والخميس قال الحرس الثوري: إنه قتل خمسة «إرهابيين» في اشتباكات قرب الحدود الغربية مع العراق.