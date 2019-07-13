غرامة 8 ملايين دينار لاي مستشفى لا تتخلص من نفاياتها حرقا في دهوك‎

اعلنت دائرة بيئة دهوك باقليم كوردستان، انه بهدف التخلص من نفايات المستشفيات قررت تغريم اية مستشفى اهلية لاتقوم بالتخلص من نفاياتها حرقا، مبلغ 8 ملايين دينار.

وقال مدير الدائرة محمد طاهر البريفكاني ان اية مستشفى لا تقوم بمعالجة مخلفاتها ونفاياتها بشكل صحيح ولا تلتزم بتعليمات البيئة ستغرم مبالغ تصل الى ثمانية ملايين دينار، مشيرا الى انه اذا اعادت الكرة فان للدائرة ان تقوم باغلاقها.

واضاف البريفكاني انه بهذا الصدد صدرت عن الدوائر الصحية والبيئية تعليمات تم توجيهها الى جميع المستشفيات ويتوجب عليها الالتزام بها.

من جهته اكد مسؤول اعلام المديرية العامة لصحة محافظة دهوك حمزة محمد علي انه من اجل معالجة وحرق النفايات الطبية في المستشفيات الاهلية تم ابلاغ ممثلي المستشفيات الاهلية انه من اجل الحفاظ على البيئة وعدم انتشار الفيروسات الخطيرة يتوجب على المستشفيات حرق جميع نفاياتها، محذرا انه اذا لم تلتزم المستشفيات بهذه التعليمات ستغرم بمبالغ قد تصل الى 8 ملايين دينار.

واوضح علي انع اتضح خلال المتابعة التي تقوم بها اللجان الخاصة ان نفايات المستشفيات لا يتم التخلص منها بشكل علمي او حرقها كون تلك المخلفات تتكون من ادوية تحتوي على مواد كيمياوية وبيلوجية وادوية منتهية الصلاحية ومستعملة ومواد المختبرات ومخلفات العمليات الجراحية.

وتابع علي انه لايجوز جمع نفايات المستشفيات مع النفايات العامة الاخرى كونها لها تاثير مباشر على البيئة، لافتا الى يتوجب جمعها يوميا واحراقها في محرقة خاصة وتقدم دائرة الصحة جميع التسهيلات الممكنة لهذا الغرض.