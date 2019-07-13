كوردستان تخطط لاستقبال 3.5 مليون سائح هذا العام

تخطط هيئة السياحة في إقليم كوردستان لاستقبال 3.5 مليون سائح حتى نهاية العام الجاري.

وقال نادر روستي، المتحدث باسم هيئة السياحة في إقليم كوردستان إن أكثر من مليون و700 ألف سائح زاروا المناطق السياحية في إقليم كوردستان منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.

وأوضح أنه «وفق الخطط التي وضعتها الهيئة، وعبر النشاطات والفعاليات المتنوعة، نسعى لرفع عدد السواح القادمين إلى إقليم كوردستان إلى 3.5 مليون سائح».

وناشد روستي القائمين على تشغيل الأماكن السياحية مراعاة سلامة السواح واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق السياحية القائمة قرب الينابيع والأنهار والمناطق الخطرة.