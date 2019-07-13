مؤسسة طريق النور تعقد دورة التخطيط الاستراتيجي في بغداد لموظفي الدولة ومنظمات المجتمع المدني

ضمن اطار التعاون التنموي الطوعي اقامت مؤسسة طريق النور الثقافية وبمشاركة جمعية الخير والبركة الثقافية يوم الجمعة المصادف ١٢ / ٧ / ٢٠١٩ دورة التخطيط الاستراتيجي ليوم واحد بمقر الجمعية في بغداد – الكرخ بإشراف المدربة الدولية الدكتورة ايمان الشويلي ومشاركة نخبة من الأساتذة والمهنيين.

وتأتي هذه الدورة التي شملت عددا من كوادر وزارات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في اطار السعي لنشر الوعي الاستراتيجي بين موظفي الدولة ومن اجل رفع مستوى الخبرة والتدريب ضمن ملاكات مختلف القطاعات.

يذكر ان جمعية الخير والبركة الثقافية من الجمعيات الناشطة في مجالات الإغاثة الانسانية والنشاطات الخيرية والثقافية والفعاليات الدينية والاجتماعية ويعود تأسيسها الى عام ٢٠٠٥ ولديها فروع في مختلف المحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

جمعية الخير والبركة الثقافية

١٣ / ٧ / ٢٠١٩