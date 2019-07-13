ما حقيقة لقاء حفيد خامنئي بأمريكيين بأربيل

قال موقع “آي 24” الإسرائيلي، نقلا عن ما قال إنها مصادر خاصة، إن لقاءات سرية عقدت مؤخرا بين وفد إيراني برئاسة حفيد المرشد الإيراني علي خامنئي، ومسؤولين أمريكيين.

وزاد الموقع الإسرائيلي الذي لم يكشف ماهية المباحثات، أن اللقاءات تمت بفنادق بعاصمة إقليم كوردستان العراق.

وبحسب الموقع الذي لم يذكر تاريخ اللقاء، فإن مسؤولين سعوديين كانوا نزلاء بالفندق ذاته الذي جرت فيه إحدى اللقاءات، قبل أن يتم نقلهم إلى مكان آخر، بعيدا عن مكان التفاوض.

وأضافت أن الوفد الإيراني ضم حسن خامنئي، وقياديين من الحرس الثوري الإيراني، والسفير الإيراني لدى العراق أراج مسجدي، وشخصيات أخرى، ولم تتمكن المصادر، حسب الموقع الإسرائيلي من الحصول على مزيد من التفاصيل.

وتشهد العلاقة بين واشنطن وطهران منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصعيدا كبيرا، على إثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والولايات المتحدة إبان عهد الرئيس السابق باراك أوباما.