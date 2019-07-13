مجلة الاصلاح تحتفي بالفائزين بمسابقة رمضان 1440 للهجرة في اجواء من الفرح والسعادة

⁃ توزيع سبع عشرة جائزة بين مالية وقرطاسية وكتبا ثقافية من اصدار دار الاماني وغيرها.

عرعرة – من شاكر فريد حسن

بأجواء من الفرح والسعادة قامت هيئة تحرير مجلة الاصلاح اليوم السبت الموافق13.7.2019م بتوزيع سبع عشرة جائزة للفائزين بمسابقة رمضان المبارك 1440 للهجرة.

عرف الحفل د. يوسف بشارة عضو هيئة التحرير، وتحدث كل من محمود اميل خبزنا محاميد مفتتحا الحفل بأي من الذكر الحكيم، ثم تحدث المربي مفيد صيداوي باسم هيئة التحرير وتلاه الاستاذ حسني بيادسة معد المسابقة ، ثم القى الشعراء، مصطفى الجمال، ود. رقية زيدان. وعبد القادر عرباسي باقة من اشعارهم .

وتحدث باسم الفائزين الاستاذ سعود خليفة بصفته الفائز الاول.

هذا وحضر الحفل اعضاء هيئة تحرير الاصلاح بالاضافة لمن ذكر عمر سعدي ومحمود خبزنا محاميد ، وجمهور من الفائزين بالمسابقة واهاليهم.