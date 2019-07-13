مذبحة عشائرية على طريقة داعشية

بقلم مهدي قاسم

ثمة رابط فيديو ــ أدناه ــ حيث نسمع ثمة سيدة مسّنة تلطم و تنوح بصوت مبحوح من شدة البكاء ، ولكن بلوعة وحرقة و مرارة تمزق أنياط القلب حتى تكاد تطفر الدموع من عيون المرء أسفا و أسى عليها و من أجل ضحايا مغدورين من أفراد عائلتها ، لتتركها الكاميرا على حالها المعذبة و المريرة تلك وهي لا زالت تنوح و تلطم بعدما بح صوتها من كثرة النحيب و البكاء ، لتنتقل إلى استنطاق شهود عيان آخرين من ضحايا الدعشنة العشائرية الوحشية و مداهمتها للعائلة الضحية بالأسلحة ذات الذخيرة الحية و السواطير الحادة حيث سرعان ما نعرف من تصريح إحدى النساء الناجيات من ” المذبحة الداعشية ” العشائرية أن بيتهم قد تعرض لهجوم عشائري بسبب رفض تزويج إحدى البنات ، الأمر الذي عدها أبناء تلك العشائر خروجا على تقاليد عشائرية فقرروا تأديب العائلة ، ولكن على الطريقة الداعشية ، ففي البداية أمطروا البيت بزخات متواصلة من الرصاص الحي ، وعندما خرجت الأم متوسلة بهم باسم الحسين والعباس !!، أن يتركهم بسلام و أن لا يؤذيهم ، فتلقفوها و ذبحوها حالا كشاة ، و من ثم قطعوا يديها و قلعوا عيونها و ثم تنابوا على باقي أفراد الأسرة بالرصاص و الساطور قتلا و ذبحا و بترا و قطعا ، وهم يحاولون حتى قتل الرضيع ، أي تماما بنفس الطريقة الداعشية البربرية القاسية و السادية ! ..

و كأن قلوبهم المتحجرة و القاسية كقلوب ضباع مسعورة وهي تأكل فرائسها حية صارخة ومستنجدة ومرتعشة من شدة الأم !..

فكل هذه الجريمة الشنيعة و الفظيعة و الوحشية المثيرة للقرف والاشمئزاز بسبب عدم تزويج فتاة فحسب ؟!!..

تصوروا و تخيلوا كل هذه الهمجية وسقوط الضحايا لهذا السبب التافه !..

و بينما المرء يستمع إلى تموجات الغضب و السخط وهي تمور مضطربة في أعماق قلبه ، يتذكر أيام الطاغية البائد و كيف جعل من زعماء عشائر و كذلك من أبنائها قردة يتقافزون حسب مزاجه و صفيره في مهرجانات تظاهرات تأييد و تضامن مع نظامه الدموي .

فهل نقول : تبا لأيام خنيثة جعلت من هذه القردة أسودا على نساء و أطفال ، وهي تبطش بهم قتلا ، و تقطيعا ، و بترا و ذبحا، مهددة و متوعدة بالعودة ثانية لقتل ما تبقى من الرضع أيضا ؟! .

ما هذا الذي يحدث في العراق يا عالم يا ناس ؟!..

وهل نحن في حلم كابوسي متواصل ؟ ..

أم في وسط واقع حي و صلب و قاس، كقسوة هذه المذبحة و مئات مثلها ؟!..

و اكن الأغرب أن تمر هذه المذبحة بدون أصداء أو اهتمام إعلاميين !..

فيما يلي رابط فيديو ـ أدناه ـ عن الدعشنة العشائرية :