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مذبحة عشائرية على طريقة داعشية

بقلم مهدي قاسم

ثمة رابط فيديو ــ أدناه ــ حيث نسمع ثمة سيدة مسّنة تلطم و تنوح بصوت مبحوح من شدة البكاء  ، ولكن بلوعة وحرقة و مرارة تمزق أنياط القلب حتى تكاد تطفر الدموع من عيون المرء أسفا و  أسى عليها و من أجل ضحايا مغدورين من أفراد عائلتها ، لتتركها الكاميرا على حالها المعذبة و المريرة تلك وهي لا زالت تنوح و تلطم بعدما بح صوتها من كثرة النحيب و البكاء ، لتنتقل إلى استنطاق شهود عيان آخرين من ضحايا الدعشنة العشائرية الوحشية و مداهمتها للعائلة الضحية بالأسلحة  ذات الذخيرة الحية و السواطير الحادة حيث سرعان ما نعرف من تصريح إحدى النساء الناجيات من ” المذبحة الداعشية ” العشائرية أن بيتهم قد تعرض لهجوم عشائري بسبب رفض تزويج إحدى البنات ، الأمر الذي عدها أبناء تلك العشائر خروجا على تقاليد عشائرية فقرروا تأديب العائلة ، ولكن على الطريقة الداعشية ، ففي البداية أمطروا البيت بزخات متواصلة من الرصاص الحي  ، وعندما خرجت الأم متوسلة بهم باسم الحسين والعباس !!، أن يتركهم بسلام و أن لا يؤذيهم ، فتلقفوها و ذبحوها حالا كشاة ، و من ثم قطعوا يديها و قلعوا عيونها و ثم تنابوا على باقي أفراد الأسرة بالرصاص و الساطور قتلا و ذبحا و بترا و قطعا ، وهم يحاولون حتى قتل الرضيع ، أي تماما بنفس الطريقة الداعشية البربرية القاسية و السادية ! ..

و كأن قلوبهم  المتحجرة و القاسية كقلوب ضباع مسعورة وهي تأكل فرائسها  حية صارخة ومستنجدة ومرتعشة من شدة الأم !..

 فكل هذه الجريمة الشنيعة و الفظيعة و  الوحشية المثيرة للقرف والاشمئزاز بسبب عدم تزويج فتاة فحسب ؟!!..

تصوروا و تخيلوا كل هذه الهمجية وسقوط  الضحايا لهذا السبب التافه !..

و بينما المرء يستمع إلى تموجات الغضب و السخط وهي تمور مضطربة في أعماق  قلبه ، يتذكر أيام الطاغية البائد و كيف جعل من زعماء عشائر و كذلك من أبنائها قردة يتقافزون حسب مزاجه  و صفيره في مهرجانات تظاهرات تأييد و تضامن مع نظامه الدموي .

فهل نقول : تبا لأيام خنيثة جعلت من هذه القردة أسودا على نساء و أطفال ، وهي تبطش بهم قتلا ، و تقطيعا ، و بترا و ذبحا،  مهددة و متوعدة بالعودة ثانية لقتل ما تبقى من الرضع أيضا ؟! .

ما هذا الذي يحدث في العراق يا عالم يا ناس ؟!..

وهل نحن في حلم كابوسي  متواصل ؟ ..

أم في وسط واقع حي  و صلب و قاس، كقسوة هذه المذبحة و مئات مثلها ؟!..

و اكن الأغرب أن تمر هذه المذبحة بدون أصداء أو اهتمام إعلاميين !..

 

فيما يلي رابط فيديو ـ أدناه ـ عن الدعشنة العشائرية :

كارثة إنسانية و قتلى و إصابات بسبب النهوة العشائرية في محافظة الديوانية#نبروسةة 🌹🎋

Geplaatst door ‎خنشوف‎ op Woensdag 10 juli 2019

 

 

 

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