مراسل قناة اسيا في البصرة يتلقى تهديدات بالتصفية من مجهولين

١٣/٧/٢٠١٩

تلقى الزميل (إيهاب نجم) مراسل قناة اسيا في البصرة، تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل مجهولين.

الزميل (إيهاب) قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، انه “تلقى اتصالات تهدده بالتصفية الجسدية مساء امس الجمعة، من مجهولين جاري التحري عن هويتهم من قبل الجهات المختصة”، مطالبا الجهات الامنية في المحافظة بحماية حياته وعائلته.

كان الزميل تعرض لاعتداء من قبل احد منسقي تظاهرات البصرة في وقت سابق، اثناء تواجده بتظاهرة لابناء المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، تؤكد تنامي مخاطر العمل الصحفي في البصرة بشكل غير مسبوق، يرافقه عمليات ترهيب واختطاف لعدد من الناشطين والمتظاهرين، وتضييقات من قبل الجهات الامنية والادارية الرسمية.

تدين الجمعية ما تتعرض له الكوادر الإعلامية من انتهاكات في عموم المحافظات العراقية، من بينها التهديدات بالقتل دون متابعة فعلية للجناة ومحاسبتهم قضائيا.

كما وتطالب الجمعية قيادة عمليات البصرة و الحكومة المحلية بتوفير الحماية الفورية و الكاملة للزميل (إيهاب نجم)، والكشف عن الاشخاص الذين هددوا الصحفي، في تحد واضح لقيادة عمليات البصرة، والكشف عن هويتهم ونيل جزائهم العادل، وبخلاف ذلك فان قيادة العمليات ستعد فاقدة للصلاحية، لانها لا تأبه لأمن الصحفيين، فضلا عن عامة المواطنين.