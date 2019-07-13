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مسرور بارزاني متعهداً بتنويع مصادر الاقتصاد : سنوفر أرضية “اكثر ملائمة” للمستثمرين

تعهد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم السبت ، بتوفير أرضية “اكثر ملائمة” للمستثمرين في الاقليم ، المحليين والاجانب ، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد ، لتشمل مجالات الزراعة والصناعة والسياحة ، وعدم الاعتماد فقط على الدخل الاحادي .

جاء حديث بارزاني خلال استقباله ، السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز ووفد مرافق له ضم ايضاً القنصل التركي في اربيل هاكان كاراجاي.

السفير التركي الذي هنأ بارزاني بتسنمه منصبه الجديد على رأس حكومة اقليم كوردستان ، أعرب عن أمله بنجاح التشكيلة الحكومية الجديدة ، متمنياً أن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة فاتحة خير على شعب كوردستان ، وأن يتم تعزيز العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان، والعراق عموماً.

رئيس وزراء كوردستان ، عبر عن امله في أن تتطور العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان ، لاسيما في القطاع الاقتصادي، مشدداً على ضرورة التنويع بمصادر الاقتصاد وخصوصاً في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة ، وعدم الاعتماد فقط على الدخل الاحادي .

بيان رسمي  نقل عن بارزاني ، قوله : ” سنوفر ارضية أكثر ملائمة للمستثمرين المحليين والاجانب”.

كما عبر رئيس الوزراء خلال اللقاء ، عن قلقه إزاء وقوع ضحايا بسبب الاشتباكات داخل اراضي اقليم كوردستان ، مطالباً جميع الاطراف باحترام سيادة الإقليم ، وبأن لا يكونوا سبباً في إلحاق الاذى بمواطنيه .

كما دعا ، الجانب التركي الى تقديم تسهيلات سفر لمواطني الجانبين وعدم تعرض مواطني اقليم كوردستان لمشاكل في المطارات التركية.

وكان مسرور بارزاني وفي اول خطاب ادلى به ، يوم الأربعاء ، امام البرلمان لعرض الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومته ، بعد وقت قصير من اداءه اليمين القانونية رئيساً للوزراء بعدما صادق البرلمان، وبأغلبية الأصوات، على حكومته ، تعهد بإدخال اصلاحات واسعة في الاقليم بما يسهم في تعزيز جميع القطاعات الحكومية ، وسلط بارزاني الضوء على اعتماد الاقليم كلياً وبشكل “مفرط” على النفط والغاز، متعهداً بإصلاح القطاع العام وتنظيم قطاع الوظائف والعمل على ان يكون هناك اقتصاد متعدد المصادر في الاقليم .

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