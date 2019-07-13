معارض مصرى مقيم باوروبا يتهم الجيش المصرى والمغربى بالفساد المالى

معارض سياسى مصرى : جنرالات مصر والمغرب الاكثر فسادا وتربحا من مناصبهم في المؤسسة العسكرية

بيان اعلامى

قال المعارض السياسى المصرى عادل السامولى وهو رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية المقيم باوروبا فى تصريح صحفى ان فساد عقيدة الجيش المصري والجيش المغربي خدمة وحماية الحاكم ونهب ثروات الشعب والوطن

واضاف السامولي : الجيش المصري والجيش المغربي عقيدته الولاء للحاكم وليس للوطن ويعتبر جنرالات مصر والمغرب الاكثر فسادا وتربحا من مناصبهم في المؤسسة العسكرية الجيش المصري فقد الولاء للوطن واصبح الولاء للحاكم

بعد وصول السيسي للحكم و تحول ولاء الجيش المصري لشخص السيسي وهو ما يمكن مقارنته بالجيش المغربي الذي يقدم الولاء للملك محمد السادس وليس للوطن

وأضاف السامولي ان الجيش المصري هو القوة المالية الأولى حيث يستفيد من الميزانية وكذلك من خلال السيطرة على الاقتصاد المصري دون اي رقابة او محاسبة

هذا وقد اكد السامولي ان جنرالات الجيش المصري وجنرالات الجيش المغربي هم الاكثر فسادا ماليا.