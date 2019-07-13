“ملكة جمال العراق”: لست نادمة على دعمي لصفقة القرن والفصائل المسلحة دمروا البلد

اكدت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان يوم الجمعة على دعمها لصفقة “القرن” بين اسرائيل وفلسطين، مشيرة الى ان العراقيين يشكون من سطوة الفصائل المسلحة عليهم.

وقالت عيدان في لقاء اجرته معها محطة “الحرة عراق” الممولة امريكيا، “لم اندم على ما قلته في دعم صفقة (القرن)”.

وتساءلت “لا اعلم لماذا هذه الحساسية تجاه القضية؟ انا كل الذي تكلمت عنه انني دعمت صفقة القرن ويتعين ان يكون هناك حل سلمي بين اسرائيل وفلسطين”.

واضافت عيدان بالتساؤل “هل ترضى تلك الجهات السياسية العراقية التي تنقدني ان يكون هناك حرب بين اسرائيل وفلسطين للأبد؟ وهل هذا هو الحل”.

وتابعت انها “تحصلت على دعم من الشارعين العراقي والفلسطيني تجاه تأييدها للصفقة”.

واردفت عيدان بالقول “العراقيون يشكون الي من الفصائل المسلحة ويقولون ان تلك الفصائل هي التي دمرت البلد”.

وكان يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد تفاعل سابقا مع تصريحات عيدان في “تويتر”، معبرا عن دعمه لها في تغريدة مفادها “نحبك في إسرائيل، ولديك الكثير من المعجبين بك في إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم”.

ووجهت منظمة “يو إن ووتش” UNWatch الأمريكية غير الحكومية طلبا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك، ناشده إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العراق من سحب الجنسية من ملكة جمال العراق بشكل غير قانوني ردا على شهادتها في الأمم المتحدة”.

وأثارت سارة عيدان الجدل بعد زيارتها إسرائيل لأكثر من مرة وإعلانها تأييد إقامة علاقات رسمية معها.

وكانت عيدان ألقت خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت حكومة بلادها لعدم دعمها لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.

واعتبرت أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي “ليس مبنيا على خلافات سياسية حقيقية وإنما متجذرة في معتقدات معادية للسامية تدرس في الدول الإسلامية”، واصفة حركة حماس بـ”منظمة إرهابية”.