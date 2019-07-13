واشنطن: حكومة الاقليم حليف مقرب لنا ونعمل على تحسين العلاقات بينها وبين بغداد

وصفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مورغان أورتاغوس يوم الجمعة عملية تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني بأنها كانت “ناجحة”.

وقال أورتاغوس في مؤتمر صحفي في واشنطن “نهنئ رئيس الوزراء الجديد لإقليم كوردستان بمناسبة تسنمه منصبه وتشكيل الحكومة بشكل ناجح”.

واضافت انه “بلا شك رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وحكمة الاقليم حليفان مقربان لنا

وتابعت المتحدثة ان الحكومة الامريكية تعمل “على مسائل مهمة متمثلة بالامن الاقليمي والاصلاح الاقتصادي وتحسين العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية”.