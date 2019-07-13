Posted on by

واشنطن: حكومة الاقليم حليف مقرب لنا ونعمل على تحسين العلاقات بينها وبين بغداد

وصفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مورغان أورتاغوس يوم الجمعة عملية تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني بأنها كانت “ناجحة”.

وقال أورتاغوس في مؤتمر صحفي في واشنطن “نهنئ رئيس الوزراء الجديد لإقليم كوردستان بمناسبة تسنمه منصبه وتشكيل الحكومة بشكل ناجح”.

واضافت انه “بلا شك رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وحكمة الاقليم حليفان مقربان لنا

وتابعت المتحدثة ان الحكومة الامريكية تعمل “على مسائل مهمة متمثلة بالامن الاقليمي والاصلاح الاقتصادي وتحسين العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close