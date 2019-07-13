16 فردا من ابطال الحمام الزاجل يتعرضون للسرقة

تمت سرقة 16فردا من الحمام الزاجل المرقم من ضيعة بسيدي علال البحراوي ليلة يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2019.

تعتبر هذه المجموعة من الحمام الزاجل التي سرقت من ابطال الحمام التي حققت ارقاما قياسية في السباقات الطويلة، والتي يقدر ثمنها بمبالغ مالية هامة، تسببت في خسارة كبيرة لبطل سباق الحمام الزاجل السيد نبيل زنيك، العضو بجمعية رباط السلام لتربية الحمام الزاجل.

وقد استنكر مربو الحمام الزاجل المنتمون لجمعية رباط السلام بمختلف ربوع المملكة و لا سيما ابطال السباق بدار السلام بمدينة الرباط، هذا الحدث اللااخلاقي، والذي مسهم جميعا.

للاشارة، فان فرقة الدرك الملكي بسيدي علال البحراوي فتحت تحقيقا في الموضوع، بامر من النيابة العامة المختصة.