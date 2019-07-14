أنقرة تطلق عملية جديدة ضد حزب العمال داخل حدود كوردستان

أعلنت السلطات التركية، السبت، أنها شنت عملية عسكرية جديدة ضد حزب العمال داخل اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنها بدأت “عملية مخلب- 2” لتدمير الكهوف والملاجئ التي يستخدمها أعضاء حزب العمال الكوردستاني، في منطقة هاكورك.

وأضافت أن العملية بدأت في وقت متأخر ليل الجمعة بالقوات الخاصة والغارات الجوية والمدفعية.

وياتي إعلان تركيا العملية العسكرية ضد حزب العمال في منطقة هاكورك، بالتزامن مع بدء روسيا تسليم انقرة نظاما دفاعيا صاروخيا متطورا، في خطوة من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا التي تشاركها عضوية حلف شمال الأطلسي وأن تدق إسفينا في قلب التحالف العسكري الغربي.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الجوي إس-400 نقلت جوا إلى قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة تنفيذا للصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا والتي حاولت الولايات المتحدة منعها على مدى شهور .