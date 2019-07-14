الاندبندنت تصف ترامب بـ”المنافق”

وصفت الاندبندنت البريطانية، الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”المنافق”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم يعد من حقها تجاوز الخط الفاصل لكي تقرر من هو الطاغية الذي يجب ان تتبناه ومن يجب ان تطيح به.

وقالت الصحيفة في تقرير لهاإنه “ليس من حق الولايات المتحدة ان تقول انه يتطلب تغيير قادة النظام في العراق وسوريا واليمن فيما تجلس في ذات الوقت مع السعودية وكوريا الشمالية والانظمة الديكتاتورية في الخليج”.

واضافت أن “الولايات المتحدة في الوقت الذي كانت قد اعلنت فيه شن الحرب على العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل تبيع الان الاسلحة للسعودية في عدوانها على اليمن وتدعم ولي العهد المتورط بقتل الصحافي المعارض جمال الخاشقجي بوحشية ولايمكن لا يمكن لأميركا أن تقول إن معمر القذافي كان وحشيًا بربريا، ثم يجتمع ترامب مع زعيم كوريا الشمالية الذي تعتبر معاملته القاسية لشعبه أسطورية”.

وتابعت أن “الميل الامريكي لخوض الحروب يجب ان يقابل بتحفظات جدية ويقع على عاتق المجتمع الدولي الوقوف بحزم امام القوة العسكرية الامريكية والطلب منها اظهار دليل على ضرورة الحرب مع ايران والا فان الامر لايعدو فبركة كما حدث في العراق وان خوضها ليس من ورائه سوى الطمع في النفط الايراني”.

واشارت الصحيفة الى أن “هذه المواقف الامريكية المتناقضة تجاه الدول ليس لها مبرر سوى حلم الهيمنة على العالم والاطماع والسيطرة وليس قضية متعلقة بالديكتاتورية وتغيير الانظمة نحو الديمقراطية كما تدعي”.