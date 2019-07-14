العصائب: أعددنا ملفاً متكاملاً لاقالة وزير الاتصالات

كشفت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، السبت، عن موعد اقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي من منصبه.

وقال النائب عن الكتلة عدي عواد ان “وزير الاتصالات نعيم الربيعي، عليه الكثير من المؤشرات والملاحظات، وعلى رأسها، شموله باجتثاث البعث”.

وبين عواد ان “هناك ملفا كاملا ومعدا للوزير، سيتم عرضه على مجلس النواب، من قبل بعض النواب والجهات السياسية، من أجل تغييره واقالته، وهذا الشيء سيكون فور اختيار وزير التربية”، معللاً ذلك بعدم رغبة الكتلة جعل اكثر من وزارة شاغرة، بحكومة عادل عبدالمهدي”.

وكانت عصائب اهل الحق نفت في وقت سابق، وقوفها وراء حادث الاعتداء على مقر ديوان الوقف الشيعي، مشيرة الى ان اتهامها بذلك يأتي “في سياق الوقوف ضد ملفات الفساد” التي جهزتها ضد الوزراء والمسؤولين في الدولة.