المرور العامة: المنافذ الحدودية تتحمل مسؤولية ادخال “الدراجات” المخالفة

حملت مديرية المرور العامة ، اليوم الاحد ، هيئة المنافذ الحدودية مسؤولية ادخال الدراجات النارية المخالفة للقانون والغير مسجلة رسمياً ، الى البلاد، ، فيما دعت الى تشريع قانون خاص لتنظيم دخول وتسجيل الدراجات النارية من اجل تسجيلها رسمياً باسماء اصحابها.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد فادي عماد ان “هيئة المنافذ الحدودية تتحمل مسؤولية ادخال الدراجات النارية المخالفة للقانون والغير مسجلة رسمياً الى البلاد حيث ان مديرية المرور العامة لا تملك الصلاحات القانونية لمنع ادخالها ” ، لافتاً الى ان ” مديرية المرور تقع على عاتقها مسؤولية تسجيل الدراجات على ان تكون مطابقة لشروط التسجيل وإلا فانها لا يمكنها تسجيلها بحسب القانون الحالي”.

واوضح عماد، اننا “ندعوا الى تشريع قانون خاص لتنظيم دخول وتسجيل الدراجات النارية من اجل تسجيلها رسمياً باسماء اصحابها مع ضرورة التزامهم بكافة شروط السلامة وحمل اجازة السوق الخاصة بالدراجات النارية”، مبيناً بان “غالبية الدراجات النارية المتواجدة اليوم في الشوارع هي غير مسجلة قانونياً وبضمنها دراجة “التك تك” وما يعرف ايضاً بـ”الستوتة”.

وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع عدد العجلات في العاصمة بغداد إلى ميلون و800 ألف عجلة بعد أن كانت قبل نحو سنة مليون و500 ألف عجلة ، فيما أشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة تقدر بـ500 ألف عجلة فقط ، فيما تشهد العاصمة انتشار اعداد كبيرة من الدراجات النارية والتي يلاحظ ان اصحابها يقودونها بتهور كبير في الشوارع ما يسبب حوادث مرورية كثيرة.