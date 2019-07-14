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انخفاض طفيف في حالات الاعتداء الجنسي ضد النساء في اقليم كوردستان

اشرت المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان في احصاء جديد لها، انخفاضا في حالات الاعتداء الجنسي ضد النساء خلال الخمسة الاشهر الاولى من العام الجاري، مسجلة تعرض 43 حالة ضد النساء والفتيات مقابل 46 حالة سجلتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء في احصائيات اصدرتها المديرية ان الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي شهدت تسجيل 4 الاف و75 شكوى من قبل نساء وفتيات، فيما كانت الشكاوى التي تم تسجيلها العام الماضي اكثر بـ368 شكوى.

وعبرت المديرية عن ارتياحها بزيادة تسجيل الشكاوى التي تقدمت بها النساء والفتيات، مفسرة الامر بانه يعني ان النساء يرغبن باستراد حقوقهن بشكل قانوني.

من جهة اخرى اشارت الاحصائيات التي جمعتها المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة الى ان الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي شهدت ايضا 67 حالة احتراق نساء وانتحار 55 اخرى باحراق انفسهن، كما اشارت الى ان 22 امراة قتلن وانتحار 32 اخرى، في انخفاض طفيف عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

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