انقلاب صهريج ايراني يحمل كمية من النفط الاسود شمال اربيل

تعرض صهريج ايراني لنقل النفط الاسود، اليوم السبت، الى الانقلاب على طريق “كاني ماران – سوران بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لاعلام مديرية مرور قضاء سوران، ان الحادث حصل بعد ظهر يوم السبت وخلف اضرارا مادية كبيرة من دون حصول خسائر بشرية.

واشار البيان الى ان النفط الاسود الموجود في الصهريج انسكب على الطريق مما خلق مشكلات لحركة مرور السيارات، لافتا الى ان فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث جاهدة لتنظيف الشارع مما لحق به.

وطالبت مديرية مرور سوران السائقين بتوخي الحذر اثناء اجتياز مكان الحادث والتقليل من سرعة مركباتهم لضمان سلامتهم وسلامة مركباتهم.