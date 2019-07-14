بالصور.. وزير الداخلية يستقبل قائد شرطة واسط والضابط الذي تم الاعتداء عليه

استقبل وزير الداخلية، ياسين الياسري، الاحد (14 تموز 2019)، قائد شرطة واسط، والرائد محمد رياض الذي تم الاعتداء عليه في سيطرة اللج، من قبل محافظ واسط.

وذكر المكتب الاعلامي للياسري، في بيان إن “وزير الداخلية، ياسين الياسري استقبل في مكتبه اللواء علاء غريب قائد شرطة واسط والرائد محمد رياض الضابط في سيطرة اللج ( بغداد – واسط ) الذي وقع عليه الاعتداء من قبل محافظ واسط”.

واضاف البيان، أن “الياسري نقل تحيات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة للرائد محمد ولجميع ضباط ومنتسبي شرطة هذه المحافظة”، مؤكداً “دعمه المطلق لهم في اداء واجباتهم ورفضه لأي تجاوز يطالهم لانهم يمثلون القانون وهيبة الدولة وحثهم على مواصلة العطاء لخدمة المواطنين”.

وكانت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية قد حصلت في وقت سابق من، أمس السبت (13 تموز 2019)، على مقطع فيديو يظهر قيام محافظ واسط محمد جميل المياحي، بالاعتداء على ضابط في احدى سيطرات المحافظة.

واثار قيام المحافظ بالاعتداء على ضابط برتبة رائد في احدى سيطرات المحافظة اثناء تأديته الواجب الرسمي، ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبره البعض إهانة الى المؤسسة العسكرية التي ينتمي اليها الضابط مطالبين بالوقت ذاته الجهات المعنية بمحاسبة المحافظ للحد من شيوع هذه الظاهرة.