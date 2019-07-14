بعد استئنافه عمله في بغداد .. سفير البحرين يتلقى تطمينات في أول لقاء يجمعه بمسؤول عراقي

التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم يوم السبت مع السفير البحريني صلاح المالكيّ بعد عودته من المنامة، واستئناف عمله في بغداد.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية انه جرى بحث العلاقات الثنائـيّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبّي طموح الشعبين.

واضاف البيان ان “الوزير أكّد اعتزاز العراق بالروابط الوثيقة المُتميِّزة والأخويّة التي تجمع بين بغداد والمنامة، مُشدِّداً على أهمِّية تعزيز آلـيَّات العمل المُشترَك بين البلدين لتوحيد الصفِّ العربيِّ في مُواجَهة التحدِّيات كافة، والتصدِّي لكلّ ما من شأنه النيل من أمن الدول العربيّة، وما تبتغيه من رخاء واستقرار”.

ودعا الحكيم إلى “أهمّية دعم التضامُن العربيّ المُشترَك وكلِّ ما يُرسِّخ دعائم الأمن والسلم على الصعيدين الإقليميِّ والدوليّ”.

واستأنف المالكي يوم الجمعة عمله في مقر السفارة البحرينية في العاصمة بغداد.

وكانت المنامة قد استدعت نهاية شهر حزيران الماضي المالكي للتشاور معه على خلفية اقتحام محتجين السفارة البحرينية وانزال العلم من فوقه ورفع العلم الفلسطيني بدلا منه.

وتظاهر العشرات نهاية حزيران الماضي امام مبنى السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغدادـ تنديداً باستضافة المنامة عاصمة البحرين لورشة اقتصادية خاصة بصفقة القرن التي تقودها امريكا لبحث تسوية لقضية فلسطين والخلاف القائم مع اسرائيل.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في حينها عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.