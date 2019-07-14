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حكاية حب

حكاية حب

عبد صبري ابو ربيع

ولمـا أبصرتني عشقتني

فلعبنا سوية لعبة التمني

كبرنا وصرنا

بين الشارع والبستان

نمرح كحبيبيني

لا نعرف شيئاً من حرارة العينين

تـــأتيني وتـــــأخذني مــن اليمين

ننطلق كطيرين

ولمـــــا دقت أجــراس البين

ضممنا الدموع بين المقلتين

والسنين تمضي وتجري

والحنين يأكل بالخافقين

حتى ألتقينا وصــــرنا كشجرتين

أنطلق الوميض كشرارة الودقين

وأنتظرنــا فـــــــأفترقنا

مرة أخرى بين مدينتين

فضاع الهوى

وصارت قصصاً تروى كل حين

وملــعونٌ يلعب بنا

يحـــرق كل الأماني

قتلوا الحب في قلبي

إلا ذكريات مُرهٌ بين الشفتين

تمرُ كالطيف

تأخذني كل ليلة من اليدين

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