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خسوف القمر الجزئي.. النجف على موعد معه الثلاثاء المقبل

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يشهد العالم خسوفًا جزئيًا للقمر، الثلاثاء المقبل، بحيث يرى هذا الخسوف في أستراليا، وقارة أسيا ما عدا الشمال الشرقي منها وقارتي أفريقيا وأوروبا ماعدا شمال أسكندنافيا، ومعظم أمريكا الجنوبية.

ويترقب الملايين من محافظة النجف الاشرف في تمام الساعة الـ9 و43 دقيقة مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 تموز الخسوف الجزئي للقمر.

حيث يدخل القمر فوق الافق في منطقة شبه ظل الارض في تمام الساعة الـ9 و43 فيما سيدخل القمر الى منطقة ظل الارض في الساعة الـ11:1 من مساء الثلاثاء المقبل.

ويكون ذروة خسوف القمر الجزئي في 12:30 بعد متصف الليل.

وسيخرج القمر من منطقة ظل الارض في الساعة 1:59 دقيقة، اما خروج القمر من منطقة شبه ظل الارض في الساعة الـ3:17 دقيقة.

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