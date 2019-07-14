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دولة القانون : عدم تسمية اللجان النيابية يعطل تمرير القوانين

أكد ائتلاف دولة القانون ، اليوم الاحد ، ان عدم تسمية اللجان النيابية يعطل تمرير القوانين المهمة في مجلس النواب وهو الامر الذي ادى الى تمديد الفصل التشريعي الثاني بعد تمديد الفصل الاول في سابقة تحصل للمرة الاولى في تاريخ البرلمان ، مبيناً بان المجلس يعاني من خلل كبير في القيام بدوره في عملية المراقبة والمتابعة لعمل الحكومة والجهات التنفيذية بشكل عام.

وقال عضو الائتلاف محمد العكيلي ان “من اهم القوانين التي يجب ان تناقش وتشرع في الوقت الحالي هو قانون انتخابات مجالس المحافظات نظراً لاهميته الكبيرة في سير العملية الديمقراطية في العراق ولكن عدم التوافق والاتفاق على الخطوط العامة بين الكتل يؤجل هذا القانون المهم”.

واوضح العكيلي ، ان ” مجلس النواب يعاني من خلل كبير في القيام بدوره في عملية المراقبة والمتابعة لعمل الحكومة والجهات التنفيذية بشكل عام ولذات السبب وهو عدم اكمال اللجان النيابية والتي من مهمتها الاساسية مراقبة عمل الوزارات ضمن اختصاصها”، مبيناً بان “الغيابات لا تؤثر كثيراً على تمرير القوانين والان يتم تطبيق نظام التواقيع والبصمة لتسجيل الحضور بالنسبة لاعضاء البرلمان وهو الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة الحضور بشكل ملحوظ”.

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