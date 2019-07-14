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عضو تركماني بمجلس كركوك يحذر من اللجوء للشارع: سيزيد المشهد تعقيدا

اعلن عضو تركماني في مجلس محافظة كركوك، السبت، عن رفضه اللجوء الى الشارع بشأن قضية محافظ كركوك، مبينا انه سيزيد من تعقيد الاوضاع في المحافظة.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن حصة التركمان نجات حسين في تصريح صحفي ان اللجوء الى الشارع لا يساهم في ايجاد حل جذري للمشكلات، مبينا انه سيزيد من تعقيد الاوضاع في المحافظة.

واشار حسين الى ان الحل الوحيد هو اللجوء الى الدستور والاتفاق على المناصب الادارية في الحكومة المحلية الداخلية لكركوك والمديريات العامة فيها.

وحذر حسين من ازدياد ظاهرة تظاهرات العرب في كركوك، مطالبا الاطراف السياسية الجلوس على طاولة واحدة للتحاور وحصول كل طرف حقوقه.

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