عمر العبداللات يستعد لإفتتاح حفلات ليالي مهرجان جرش الدولي 2019

عمّان – 14 يوليو/ تموز 2019:

يستعد “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات لإحياء أولى حفلات وليالي مهرجان جرش الدولي 2019، مساء يوم الخميس الموافق 18 يوليو/ تموز 2019، واضعاً برنامجاً غنائياً من أهم أغنياته المتنوعة العاطفية والحماسية والتي تحمل بين طياتها الكثير من معاني المحبة والفرح الذي يسعى لنثره أمام الجمهور الأردني والعربي الحاضر في المسرح الجنوبي الشهير الذي وقف عليه أهم نجوم الوطن العربي والعالم.

وأعرب “صوت العروبة” العبداللات كما يلقبه الجمهور العربي خارج الأردن، عن سعادته لتجديد لقائه مع جمهور مهرجان جرش العريق هذا العام 2019، والذي يأتي هذا العام تحت شعار #اشتقنالك ، واعداً بليلة تاريخية يستحقها الجمهور الأردني وضيوف المملكة الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي، مؤكداً أنه سيقدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من الأغنيات والمفاجآت التي سيجرى عليها بروفات مكثفة لتكون جاهزة بما يليق بذائقة الجمهور الذي يسعى دائماً لتقديم الأفضل من أجله.

هذا وكان عمر العبداللات قد أحيى مجموعة من الحفلات الغنائية الجماهرية الناجحة في عدد من الدول العربية كان آخرها ختام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، وتم تكريمه خلالها عن مشواره الفني العريق والناجح والمتميز على مستوى الوطن العربي.

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مــراد النتشـــة