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كوردستان تحرم اخذ الاجرة على الحوالات المالية

اعلن المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كوردستان يوم السبت ان على المواطنين الابتعاد عن اخذ اية اموال اضافية عن الحوالات المالية، مطالبا مكاتب الحوالات التوقف عن التعامل مع المصارف والشركات التي تجري هذه المعاملات.

وجاء في كتاب رسمي للمجلس الاعلى للافتاء بالرقم (484) في 11 تموز الجاري بشأن حكم اخذ الاموال عن الحوالات، ان على المواطنين النأي بانفسهم عن اخذ المبلغ الذي يتسلمونه اثناء تحويل الاموال واذا تسلموها عليهم صرفها في اعمال الخير العامة.

واشار البيان الى ان المجلس يطالب المواطنين عدم التعامل مع تلك المكاتب التي تمنح اموال زائدة مثلما تطالب مكاتب ابعاد انفسهم واموالهم عن التعامل مع تلك البنوك والشركات التي تقوم بمثل هذه المعاملات.

وطالب المجلس وزارة المالية العراقية والبنك المركزي ايقاف هذه التعاملات وايجاد طرق شرعية لان مثل هذه المعاملات نوع من اهدار المال العام وسبب واضح لتبييض الاموال والثروات العامة.

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