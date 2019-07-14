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مؤتمر اقليم البصرة الموحد ينعقد لأول مرة ويخرج بأربعة مقررات

انعقد اليوم السبت اقليم البصرة الموحد بمشاركة معظم التجمعات والناشطين اضافة جمع من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الداعمين لتشكيل الاقليم بالمحافظة الغنية بالنفط والغاز والتي تقع اقصى جنوب العراق.

وصوّت مجلس محافظة البصرة مؤخرا، بالأغلبية المطلقة على تحويلها إقليماً، داعياً المحافظات الراغبة إلى الالتحاق بالإقليم المزمع.

وانطلقت دعاوى إقليم البصرة في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي للعراق في 2003، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

وينص الدستور العراقي الدائم على حق “كل محافظة أو أكثر، في تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه”. وتتم العملية بإحدى طريقتين: “طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم”.

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