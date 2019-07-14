متابعة. هادي جلو مرعي

أكد السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الإقتصادية العربية إختيار العراقي ماجد الساعدي رئيسا للمجلس الأعلى للمستثمرين ورجال الأعمال العرب.

وأشار الربيع الى إن ذلك يجيء ضمن توجهات مجلس الوحدة الإقتصادية والجامعة العربية في تعزيز عمل رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وتشجيع رأس المال العربي للإستثمار في إقتصاديات الدول العربية وصناعاتها، وضمان أمنها الغذائي، وزيادة التنمية وفرص العمل للشباب في الحرب على الفقر والبطالة والإرهاب، وإن إختيار الساعدي لقيادة هذا المجلس جاء بناء على ما يتمتع به من مؤهلات علمية، وعلاقات دولية واسعه، وخبرة في الإستثمار النوعي، وتطويره في الوطن العربي، وله باع في صياغة وتعديل قوانين الإستثمار في العديد من الدول العربية.

الساعدي شكر الجامعة العربية ومجلس الوحدة الإقتصادية على هذا التشريف، وعبر عن رغبته في أن يكون مقر هذا المجلس في العاصمة بغداد ليكون مركز إستقطاب للإستثمار، والمساهمة في إعادةً اعمار العراق وبقية الدول العربية المؤهلة، وسيشرع بإختيار مجلس للإدارة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين العرب للعمل على تنفيذ رؤية المجلس في إعادة توطين، وتسخير المال العربي في تنمية الدول العربية ورفاهية شعوبها.

وماجد الساعدي رجل أعمال عراقي حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة ومن كبار المستثمرين العرب ويترأس حاليا مجلس الأعمال العراقي في الأردن.