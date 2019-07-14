مدرب الزوراء يكافئ لاعبيه بيوم راحة بعد الفوز على فريق الحسين

قرر مدرب نادي الزوراء، حكيم شاكر، مكافئة لاعبيه بعد الادء المقنع والفوز على فريق الحسين في الجولة الـ17 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب حكيم شاكر، قرر مكافئة اللاعبين بمنحهم يوم راحة قبل العودة الى التدريبات مجدداً”.

واوضح عبد الرشيد، أن “الفريق سيعاود تدريباته يوم غدٍ الاثنين استعداداً لمواجهة الديوانية يوم السبت المقبل”، مبيناً ان “شاكر المدرب سيقوم باعطاء الفرصة للاعبين الشباب خلال المباراتين المقبلتين”.

يذكر ان نادي الزورء حسم المركز الثالث بعد فوزه الكبير على فريق الحسين، امس الاحد.