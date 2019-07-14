مسعود بارزاني: نرفض أي مساومة على كوردستانية كركوك

أصدر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، السبت، بياناً بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة كركوك، مؤكدا انه لن يقبل أي مساومة على كوردستانية كركوك، ومشددا على ان المحافظة نموذج للتعايش القومي والديني.

وقال بارزاني في بيان ان “مشكلة كركوك لا تقتصر بين حزبين او بين عدد من الاطراف السياسية”، مبينا ان “مشكلة كركوك قضية تاريخية وسياسية قديمة وذا ابعاد كبيرة”.

واضاف انه “بسبب ذلك الوضع غير الطبيعي الذي تعيشه كركوك ولضرورة اعادة الوضع الامني والاداري في المدينة الى طبيعته وتقديم الخدمات الى اهل كركوك وكذلك معالجة المشاكل كافة، نحن نؤيد اتفاق ووحدة رأي الاطراف الكوردية، وهذه خطوة مهمة”، مستدركاً “نحن مبدئيا مع ضرورة معالجة وحسم منصب محافظ كركوك من قبل اربيل وبغداد، وان اي نتائج تتوصلان اليها يتعين ان تنال رضى مكونات كركوك كافة”.

وتابع ان “اكتناف الاجواء الايجابية للعلاقات بين اربيل وبغداد في الوقت الحالي فرصة جيدة جدا للاستفادة منها في معالجة وحل مشكلة الوضع الامني والاداري في كركوك ضمن اطار الدستور واعادة المحافظة الى وضعها الطبيعي لان الوضع الحالي في كركوك يجب ألاّ يستمر”.

وأردف بارزاني “نحن في السابق والحاضر رأينا كان بأنه لا يمكننا المساومة على كوردستانية وهوية كركوك، ويتعين ان تكون كركوك نموذجاً للتعايش القومي والديني وان تستطيع المكونات كافة العيش فيها بسلام وتآخٍ ووئام”.