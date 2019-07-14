نائب: الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج التحقيق بقضية الفلاحي

أعلن النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأحد، عن عرض نتائج التحقيق بقضية التسجيل الصوتي لقائد عمليات الانبار محمود الفلاحي الأسبوع المقبل.

وقال عليوي ان “قضية التسجيل الصوتي المنسوب لقائد عمليات الانبار محمود الفلاحي والتي تظهر تخابره مع المخابرات الاميركية تشعبت ودخلت فيها تكهنات كبيرة”.

وأضاف ان “نتائج التحقيق بالقضية من قبل وزارة الدفاع ولجنة الأمن النيابية ستكتمل خلال الأسبوع المقبل وتعلن حينها”، مبينا ان “نتائج التحقيق متوقفة على إكمال تحليل الصوت من قبل خبراء فنيين”، مبينا أن “نتائج التحقيق ستكون الفيصل في مجرى القضية وتوجهاتها فيما بعد”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية اعلنت، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع وزارة الدفاع للنظر بالتسجيل الصوتي المنسوب لقائد عمليات الانبار محمود الفلاحي.