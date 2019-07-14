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نجل هاجي ينضم إلى صفوف “بطل بلجيكا”

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عزز جنك بطل الدوري البلجيكي لكرة القدم تشكيلته للموسم الجديد بضم اللاعب الدولي الروماني ايانيس هاجي نجل النجم جورجي هاجي.

وأعلن نادي جنك أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما ونجل جورجي هاجي، أحد أبرز اللاعبين في جيله، وقع على عقد لخمس سنوات حتى 2024.

وانتقل هاجي من نادي فيتورول كونستانتا، الذي كان يلعب فيه والده، في ثاني انتقال له لفريق خارج رومانيا بعد أن أمضى 18 شهرا ضمن صفوف فيورنتينا. وكان ايانيس هاجي قد انضم لفيورنتينا وهو في سن 17 عاما لكنه خاض مباراتين فقط.

وساعد ايانيس رومانيا على بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا تحت 21 عاما وظهر كأحد نجوم البطولة التي أقيمت في ايطاليا.

كما شارك ايانيس على مستوى الكبار.

وسينافس جنك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تأهله مباشرة لدور المجموعات.

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